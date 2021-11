per Mail teilen

Am Mittwoch treten in Rheinland-Pfalz neue Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Kraft. Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) informierte vorab über die geplanten Neuerungen im Regelwerk. Basis sind die Beschlüsse des aktuellen Bund-Länder-Treffens.