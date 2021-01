Die Parfümerie-Kette Douglas schließt in Rheinland-Pfalz vier Filialen. Den Tageszeitungen der VRM zufolge stehen die Filialen in der Mainzer Schusterstraße (elf Beschäftigte), im Forum Mittelrhein in Koblenz (neun Beschäftigte), im Kaiserslauterer Einkaufszentrum „K in Lautern“ (elf Beschäftigte) und in der Pirmasenser Hauptstraße (sechs Beschäftigte) auf einer entsprechenden Liste des Konzerns. Deutschlands größte Parfümerie-Kette hatte am Donnerstag angekündigt, fast jede siebte Filiale in Deutschland schließen zu wollen. Damit reagiere man auf die immer schnellere Verlagerung der Umsätze ins Internet, sagte Konzern-Chefin Tina Müller. Douglas hat insgesamt mehr als 430 Filialen und über 5.200 Beschäftigte.