Diese Corona-Regeln gelten jetzt in RLP

Weil sich die Virus-Variante Omikron im Land ausbreitet, haben Bund und Länder verschärfte Corona-Regeln beschlossen. Seit Anfang Dezember gelten in Rheinland-Pfalz bereits 2G-Regeln, zum Beispiel für Teile des Einzelhandels.

Seit 3. Dezember gilt die 29. Corona-Bekämpfungsverordnung in Rheinland-Pfalz, die verschärfte Regeln für Veranstaltungen, Gastronomie und Treffen im öffentlichen Raum vorsieht. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz ist noch immer ein wichtiger Faktor, allerdings gelten unabhängig davon weitere Regeln um die vierte Welle zu brechen.

Außerdem haben Bund und Länder am 21.12. aufgrund der sich schnell verbreitenden Omikron-Variante weitere Verschärfungen der Corona-Maßnahmen beschlossen.

Innen und ohne Maske: 2G-Plus für Menschen ohne Booster-Impfung

Die 2G-Plus-Regel wird seit dem 4. Dezember ausgeweitet und gilt in Innenräumen überall dort, wo keine Maske getragen werden kann. Dort müssen auch geimpfte Menschen einen gültigen negativen Corona-Test vorlegen. Ein aktueller Test unter Aufsicht kann vor Ort vorgenommen werden. Dieser gilt dann aber nur für diesen speziellen Anlass und nicht als allgemeiner Testnachweis. Allgemeine Testnachweise gibt es an den offiziellen Teststellen. Ausgenommen von der Testpflicht sind Menschen, die bereits eine Auffrischungs-Impfung erhalten haben. Für sie gilt weiterhin 2G. Das gilt mit dem ersten Tag der Booster-Impfung. Die Auffrischungsimpfung erhöhe den Impfschutz enorm, so die Begründung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

Betroffen davon sind unter anderem die Gastronomie, Hotels, Kino, der Sport im Innenbereich, aber auch körpernahe Dienstleistungen wie Kosmetik. In Bereichen, in denen die Maske getragen werden kann (Friseur oder Fußpflege), gilt weiterhin die 2G-Regel. 2G wird fortan auch für Veranstaltungen im Außenbereich gelten.

Für Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren gilt weiterhin überall die 3G-Regel: geimpft, genesen oder getestet. Kinder unter 12 Jahren und drei Monaten werden vorerst weiter als geimpft betrachtet.

Die neuen Regeln im Überblick

Einzelhandel : Es gilt 2G, außer bei Geschäften des täglichen Bedarfs (zum Beispiel Supermärkte, Apotheken und Drogerien). Die Geschäfte sollen die Regel "durch geeignete Maßnahmen stichprobenartig" kontrollieren. Die Personenbegrenzung von einer Person pro angefangene 10 Quadratmeter Verkaufs- oder Besucherfläche wird wieder eingeführt.

Weihnachtsmärkte: Sie bleiben weiter erlaubt. Es gilt 2G und Maskenpflicht. Viele Städte haben aber ihre Weihnachtsmärkte bereits von sich aus abgesagt.





Kontaktbeschränkungen bei privaten Zusammenkünften: Private Treffen, an denen Menschen teilnehmen, die weder geimpft noch genesen sind, werden eingeschränkt. Diese Personen dürfen sich nur mit Angehörigen des eigenen Hausstands sowie maximal zwei weiteren Personen eines anderen Hausstands treffen. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt. Als ein Haushalt gelten auch Partner und Partnerinnen, die nicht zusammen wohnen. Zusätzlich haben Bund und Länder beschlossen, dass es auch Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene geben wird. Spätestens ab dem 28. Dezember dürfen sie sich privat nur noch mit maximal zehn Personen treffen. Auch hier sind Kinder unter 14 Jahren ausgenommen.

Gastronomie und Veranstaltungen in Innenräumen: Wenn in geschlossenen Räumen das 2G-Plus-Modell gilt, dann dürfen zusätzlich maximal 25 nicht-immunisierte Minderjährige teilnehmen. Für sie gilt die Testpflicht. Dies gilt auch in der Gastronomie und auch beim Abholen der Speisen. Die Maskenpflicht gilt durchgängig außer beim Verzehr von Speisen und Getränken. Außerdem müssen die Kontaktdaten der Menschen erfasst werden. Für Kantinen und Mensen gilt für Beschäftigte des Unternehmens oder Studierende die 3G-Regelung.

Wenn in geschlossenen Räumen das 2G-Plus-Modell gilt, dann dürfen zusätzlich maximal 25 nicht-immunisierte Minderjährige teilnehmen. Für sie gilt die Testpflicht. Dies gilt auch in der Gastronomie und auch beim Abholen der Speisen. Die Maskenpflicht gilt durchgängig außer beim Verzehr von Speisen und Getränken. Außerdem müssen die Kontaktdaten der Menschen erfasst werden. Für Kantinen und Mensen gilt für Beschäftigte des Unternehmens oder Studierende die 3G-Regelung. Beherbergung, Bus- und Schiffsreisen : In jedem Beherbergungsbetrieb gilt die 2G-Plus-Regel. Der Test muss alle 72 Stunden erneuert werden. Die Kontakterfassung und Maskenpflicht bleibt bestehen. Für ungeimpfte und nicht genesene Minderjährige gilt die Testpflicht. Bei Bus- und Schiffsreisen kann die Testpflicht entfallen, wenn durchgehend Masken getragen werden.

: In jedem Beherbergungsbetrieb gilt die 2G-Plus-Regel. Der Test muss alle 72 Stunden erneuert werden. Die Kontakterfassung und Maskenpflicht bleibt bestehen. Für ungeimpfte und nicht genesene Minderjährige gilt die Testpflicht. Bei Bus- und Schiffsreisen kann die Testpflicht entfallen, wenn durchgehend Masken getragen werden. Veranstaltungen im Freien: Bei den Veranstaltungen im Freien gilt die 2G-Regel. Zusätzlich dürfen nicht-immunisierte Minderjährige mit Test teilnehmen. Es gilt die Maskenpflicht außer beim Verzehr von Speisen und Getränken.

Bei den Veranstaltungen im Freien gilt die 2G-Regel. Zusätzlich dürfen nicht-immunisierte Minderjährige mit Test teilnehmen. Es gilt die Maskenpflicht außer beim Verzehr von Speisen und Getränken. Großveranstaltungen: Überregionale Großveranstaltungen dürfen spätestens ab dem 28. Dezember nur noch ohne Zuschauer stattfinden. Bisher galt: Bei Veranstaltungen über 1.000 Menschen gibt es eine Kapazitätsgrenze von 30 Prozent - sowohl innen als auch außen. Insgesamt dürfen innen aber nicht mehr als 5.000 Menschen und außen nicht mehr als 10.000 Menschen teilnehmen. Außerdem gilt die 2G-Regel. Wenn es keine festen Sitzplätze gibt, gilt die Maskenpflicht.

Überregionale Großveranstaltungen dürfen spätestens ab dem 28. Dezember nur noch ohne Zuschauer stattfinden. Bisher galt: Bei Veranstaltungen über 1.000 Menschen gibt es eine Kapazitätsgrenze von 30 Prozent - sowohl innen als auch außen. Insgesamt dürfen innen aber nicht mehr als 5.000 Menschen und außen nicht mehr als 10.000 Menschen teilnehmen. Außerdem gilt die 2G-Regel. Wenn es keine festen Sitzplätze gibt, gilt die Maskenpflicht. Clubs und Discos: Bund und Länder haben sich darauf verständigt, Clubs und Discotheken bundesweit spätestens ab dem 28. Dezember zu schließen.

Was bedeuten 2G, 2G-Plus, 3G und 3G-Plus? Bei den Corona-Maßnahmen spielen die Zugangsbeschränkungen 2G, 2G-Plus, 3G und 3G-Plus eine große Rolle. Die Bedeutung im Einzelnen: 2G meint geimpft oder genesen. Als geimpft gelten Personen, bei denen die abschließende Impfung mindestens zwei Wochen zurückliegt. Als genesen gelten Personen, bei denen die Corona-Infektion mit einem PCR-Test festgestellt wurde. Dieses Testergebnis muss mindestens 28 Tage alt sein und darf aber nicht länger als sechs Monate zurückliegen. 2G-Plus: wie 2G, das Plus bedeutet, dass geimpfte und/oder genesene Personen zusätzlich getestet sind. Als Test wird das negative Ergebnis eines Corona-Schnelltests verlangt. Personen mit Booster-Impfung sind von der 2G-Plus Regel ausgenommen. 3G bedeutet vollständig geimpft, genesen oder getestet. Als Test ist ein negativer Antigen-Schnelltest erforderlich, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. 3G-Plus bedeutet geimpft, genesen oder PCR-getestet. Hier wird von Ungeimpften ein negativer PCR-Test verlangt. Dieser muss bei längeren Aufenthalten alle 72 Stunden erneuert werden.