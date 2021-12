Noch gelten diese Corona-Regeln für Silvester in RLP

Kein Lockdown über Weihnachten, sagt Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Aber danach? Angesichts der Omikron-Variante werden die Rufe lauter. Klar ist nur, Silvester wird ähnlich leise ausfallen wie im letzten Jahr.

In Rheinland-Pfalz, wie auch in ganz Deutschland, gilt es noch immer, die vierte Corona-Welle zu brechen. Seit Anfang Dezember gelten verschärfte Regeln für Veranstaltungen, Gastronomie und Treffen im öffentlichen Raum. Da gibt es auch für Silvesterfeiern keine Ausnahmen.

Für Silvester sind strengere Regeln möglich

Die derzeit geltenden Maßnahmen könnten aber nochmals strenger gefasst werden. Am Dienstag (21. Dezember) wird es das nächste Bund-Länder-Treffen geben. In Baden-Württemberg gelten bereits strengere Vorschriften - auch für Geimpfte und Genesene.

Bund und Länder beraten neue Maßnahmen

"Die große Silvestersause wird es nicht geben können"

Was derzeit für Feiern privat oder öffentlich gilt

Gemeinsam mit Freunden aufs neue Jahr anzustoßen oder im Restaurant ein Essen zu genießen - alles nicht ganz einfach. Wir sagen Ihnen, was in Rheinland-Pfalz derzeit gilt.



Für Ungeimpfte bedeuten die Verschärfungen, dass sie sich im öffentlichen Raum nur noch mit Angehörigen ihres Hausstands und mit zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen dürfen. Kinder unter 14 Jahren sind davon ausgenommen.

Treffen sich Geimpfte und Genesene, oder diesen gleich gestellte Personen (das sind Kinder im Alter von einschließlich 12 Jahren und drei Monaten sowie Menschen die sich nachweislich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können), gibt es keine Kontaktbeschränkungen.

Auch für Treffen in Privatwohnungen gibt es nach derzeitiger Corona-Verordnung keine Einschränkungen. Die Landesregierung empfiehlt allerdings, auf größere Feiern im privaten Raum zu verzichten.

Überall, wo in Innenräumen keine Masken getragen werden können, gilt die 2G-Plus-Regel. Das bedeutet, dass nur Geimpfte und Genesene Zutritt haben und vor dem Besuch in Restaurants, Kneipen oder Hotels einen gültigen negativen Corona-Test vorlegen müssen. Ein Selbsttest vor Ort unter Aufsicht ist mitunter auch erlaubt. In Innenräumen gilt für Personal und Gäste Maskenpflicht, diese entfällt für Gäste nur am Platz.

Ausnahme: Menschen, die bereits eine Booster-Impfung haben, brauchen keinen zusätzlichen Test, um etwa ins Restaurant zu gehen. Für sie gilt die 2G-Regel.

Im Übrigen gelten für Restaurants und Hotels und bei Veranstaltungen weiterhin die Abstandsregeln, die Kontakterfassung und die üblichen Hygienekonzepte.

Wie schon im vergangenen Jahr ist auch 2021 der Verkauf von Feuerwerk und Böllern zu Silvester verboten. Der Bundesrat hatte den entsprechenden Bund-Länder-Beschluss am Freitag gebilligt. Damit dürfen wie schon 2020 vor dem Jahreswechsel keine Feuerwerkskörper über die Ladentheken gehen.

Ziel ist es, Unfälle durch den unsachgemäßen Gebrauch von Knallkörpern und Raketen zu vermeiden und damit die durch Corona bereits extrem belasteten Krankenhäuser zu entlasten. Auf Plätzen mit viel Publikum gilt außerdem ein Feuerwerksverbot.

Das neue Jahr in Clubs oder Diskotheken zu begrüßen, wird auch nicht möglich sein. Rheinland-Pfalz plant, diese Lokalitäten noch vor Weihnachten zu schließen. Dass sie dann für Silvester wieder öffnen, ist kaum anzunehmen.