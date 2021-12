Diese Corona-Regeln gelten ab Samstag in RLP

Seit 24. November gilt in Rheinland-Pfalz bereits eine verschärfte Corona-Verordnung, die sich an der Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz orientiert (Zahl der Menschen pro 100.000 Einwohner, die innerhalb einer Woche mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert werden) und auf Basis des neuen Bundesinfektionsschutzgesetzes beschlossen wurde. Diese Regeln wurden nun nochmals erweitert.

Die 2G-Plus-Regel wird ab 4. Dezember ausgeweitet und gilt überall dort, wo keine Maske getragen werden kann. Dort müssen auch geimpfte Menschen einen gültigen negativen Corona-Test vorlegen. Betroffen davon sind unter anderem die Gastronomie, Hotels, Kino, Theater, Museen, der Sport im Innenbereich, aber auch körpernahe Dienstleistungen wie Kosmetik. In Bereichen, in denen die Maske getragen werden kann (Friseur oder Fußpflege), gilt weiterhin die 2G-Regel. Diese wird fortan auch für Veranstaltungen im Außenbereich gelten.

Für Kinder und Jugendliche von 12 bis 17 Jahren gilt weiterhin überall die 3G-Regel: Geimpft, genesen oder getestet. Kinder unter 12 Jahren werden vorerst weiter als geimpft betrachtet, weil für sie eine Impfung bislang nicht möglich war.

