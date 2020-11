per Mail teilen

Die Dienstwagenflotte der rheinland-pfälzischen Landesregierung ist nach Ansicht der Deutschen Umwelthilfe nicht umwelt- und klimafreundlich genug. Laut einer Untersuchung haben drei von zehn Fahrzeugen einen Dieselantrieb, der wegen der Abgase nicht nur klimaschädlich, sondern auch extrem gesundheitsschädlich ist. Mit reinen Dieselfahrzeugen, die insbesondere wegen des Stickoxid-Ausstoßes in der Kritik stehen, sind demnach in Rheinland-Pfalz noch Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) und Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) unterwegs. Die anderen Minister haben demnach Dienstwagen mit Hybrid-Antrieb, die also wechselnd mit Strom oder Kraftstoff fahren können. Die Umwelthilfe stützt sich bei der Erhebung auf eigene Berechnungen und vergleicht unter anderem Kraftstoffart, Motorleistung und CO2-Ausstoß.