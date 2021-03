Diebe haben einen 200 Kilo schweren Tresor aus einem Hotel in Treis-Karden (Kreis Cochem-Zell) gestohlen. Das teilte die Polizei mit. Demnach schleppten die Einbrecher den Tresor in der Nacht zu Mittwoch aus einem Büro des Hotels durch das gesamte Gebäude. Sie hätten den 200 Kilo Koloss sogar über den Rezeptionstresen gehievt, so die Polizei. Deshalb müsse man von drei bis vier Tätern ausgehen, die den Tresor vermutlich in einem großen Kombi oder Transporter abtransportierten. Es sei eine größere Menge Bargeld gestohlen worden, hieß es. Schon im Februar hatten Einbrecher versucht, den Tresor aus dem Hotel zu stellen - damals vergeblich.