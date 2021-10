Die Zukunft von Händlern und Hotels am Hahn

Corona-Schnelltests kosten seit eineinhalb Wochen richtig Geld. In der Gastronomie und Veranstaltungsszene tauchen seither auch in Rheinland-Pfalz vermehrt gefälschte Test-Zertifikate auf. Ein illegaler Weg, sich das Geld zu sparen. An die gefälschten Bescheinigungen kommen viele über einschlägige Seiten im Internet. mehr...