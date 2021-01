In den Höhenlagen von Rheinland-Pfalz gibt es momentan weiße Winterschlandschaften - ideal zum Schlittenfahren und Schneewandern. Der Besucheransturm führte in jüngster Zeit bereits zu Straßensperren wie am Erbeskopf im Hunsrück. Dort hat sich dadurch die Lage inzwischen entspannt. Und wie sieht es in der Eifel und im Westerwald aus? mehr...