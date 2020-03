Gerade am Wochenende blüht das kulturelle Leben in Rheinland- Pfalz. Eigentlich. Besucherführungen in Sehenswürdigkeiten wie in der Burg Sooneck oder der Burg Pfalzgrafenstein fallen aus. Theater im ganzen Land haben angekündigt, ihren Spielbetrieb vorrübergehend einzustellen. mehr...