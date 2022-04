Das passiert mit der Kirchensteuer

Die Kirche polarisiert. Während derzeit viele mit ethischen Bedenken oder finanziellen Sorgen austreten, sehen andere in ihr die Chance, soziale Projekte und Einrichtungen zu fördern. Wir erklären, wo die Kirchensteuer tatsächlich ankommt.

Menschen, die in Deutschland wohnen und Mitglied bei einer staatlich anerkannten Kirche sind, zahlen grundsätzlich Kirchensteuer. Das Finanzamt zieht diese Steuer ein und gibt sie an die Kirchen weiter. Im Gegenzug zahlen die Kirchen Gebühren an den Staat, die zwischen zwei und vier Prozent der Kirchensteuer ausmachen. In Bayern wird die Kircheneinkommensteuer durch eigene Kirchensteuerämter festgesetzt und erhoben.

Drei Kriterien sind ausschlaggebend dafür, ob man Kirchensteuer zahlt oder nicht: die Kirchenmitgliedschaft, der Wohnsitz und die steuerliche Leistungsfähigkeit. In Deutschland zahlen hauptsächlich Kirchenmitglieder, die lohn- oder einkommensteuerpflichtig sind. Der Deutschen Bischofskonferenz zufolge sind das knapp die Hälfte aller Katholiken.

Somit zahlt eine Minderheit der Katholiken, rund 37 Prozent, fast 97 Prozent des Kirchensteueraufkommens. Nicht zahlungspflichtig sind dagegen Geringverdiener - oft auch Rentner, Arbeitslose, Kinder, Schüler und Studierende sowie Ordensleute. Einige Kirchengemeinden erheben allerdings noch allgemeine Kirchgelder, die unabhängig von der Kirchensteuer sind.

In Bayern und Baden-Württemberg macht die Kirchensteuer acht Prozent der Lohn- und Einkommensteuer aus. In den übrigen Bundesländern sind es sogar neun Prozent. Mitglieder der katholischen Kirche zahlen im Schnitt 291 Euro, Protestanten kommen auf 278 Euro im Jahr, rechnet das Institut der deutschen Wirtschaft IW vor. Damit ist der Durchschnittsbetrag fast doppelt so hoch wie noch im Jahr 2004.

Die katholische und die evangelische Kirche haben im Jahr 2020 in ganz Deutschland zusammen rund 12,08 Milliarden Euro Steuern eingenommen. Die Evangelische Kirche der Pfalz sammelte beispielsweise mehr als 122 Millionen Euro Steuern. Das Bistum Trier nahm rund 318 Millionen Euro ein. Wir zeigen am Beispiel des Bistums Trier, wofür 100 Euro Kirchensteuer ausgegeben werden:

39,70 Euro für Zuschüsse an die Gemeinden plus Verwaltungskosten : Die Zuschüsse dienen als Finanzausgleich für die Gemeinden und umfassen Geld für Personal-, Sach- und Baukosten. Hiervon werden auch das pastorale Personal, die Dekanate, die Kassenstellen, die Personalverwaltung sowie -abrechnung finanziert.

9,43 Euro für Bistumsleitung und Bistumsverwaltung, sonstige Stellen : Das Geld finanziert die Leitung und Organisation des Bistums und wird auch zur Förderung verschiedener Projekte eingesetzt.

5,83 Euro für Finanzen und sonstige Aufwendungen : Das Geld entfällt hauptsächlich auf die Hebegebühr für die Kirchensteuer.

5,11 Euro für Katholische Schulen und Religionsunterricht : Hier fließt das Geld vor allem in den Betrieb der Bistumsschulen und den Religionsunterricht an staatlichen Schulen durch Bistumsmitarbeiter.

1,72 Euro für Beratung : Das Geld kommt bei den Lebensberatungsstellen, der Telefonseelsorge und der Abteilung Beratung und Prävention an.

Die Verteilung der Ausgaben ist in anderen Kirchen ähnlich, auch der Unterschied zwischen katholischen und evangelischen Kirchen ist gering. Überall macht die Kirchensteuer einen Großteil des Gesamthaushaltes aus, im Bistum Trier rund 70 Prozent, in Speyer sogar 77 Prozent des Gesamteinkommens.