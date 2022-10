per Mail teilen

Nach vielen Jahren ist am Mittwoch ein sehr erfahrener und einflussreicher Landespolitiker zurückgetreten. Roger Lewentz war nicht nur Minister, er ist auch Landesvorsitzender der SPD - der Partei, die in Rheinland- Pfalz seit mehr als 30 Jahren am Ruder ist. Als Innenminister hat Roger Lewentz einige Schlachten geschlagen - ob es um die Aufarbeitung der Nürburgring-Affäre oder um den zunächst gescheiterten Verkauf des Flughafens Hahn ging. Ein Rückblick auf die Karriere des Roger Lewentz.