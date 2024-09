per Mail teilen

Die Krone der Deutschen Weinkönigin geht erstmals seit 2014 wieder in die Pfalz: Charlotte Weihl aus Gönnheim wurde im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße unter lautem Jubel gekrönt. Als Weinprinzessinen stehen ihr Katharina Gräff (Nahe) und Julia Lambrich (Mittelrhein) zur Seite.