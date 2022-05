Wenn es neue Kriminalitätsphänomene gibt, dann muss sich die Polizei taktisch, organisatorisch und technisch anpassen an diese neuen Herausforderungen. Am Donnerstag wurden in Mainz Strategien und Ansätze gegen neue Kriminalitätsformen vorgestellt, die von der so genannten AG Sicherheit der Polizei entwickelt werden.