Landtag beschliesst Diätenerhöhung

Der rheinland-pfälzische Landtag hat am Mittwochabend beschlossen, die Diäten der Abgeordneten zu erhöhen. Dafür stimmten alle Fraktionen außer der AfD-Fraktion. Demnach soll sich das monatliche Gehalt der Parlamentarier von derzeit rund 7.000 Euro innerhalb von drei Jahren in drei Stufen auf rund 7.800 Euro erhöhen. Zur Begründung heißt es: In Rheinland-Pfalz orientiere sich das Einkommen eines Abgeordneten am Gehalt eines Verbandsbürgermeisters. Dieses Gehalt sei aufgrund von Tariflohnerhöhungen gestiegen. Deshalb jetzt die Anpassung.