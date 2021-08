Das Logistikunternehmen Deutsche Post DHL will den Mainzer Seefrachtspezialisten J.F. Hillebrand übernehmen - und zwar um mehr Getränke zu verschiffen. DHL teilte mit, man habe einen Vertrag unterschrieben, um für rund 1,5 Milliarden Euro bis zu 100 Prozent des Mainzer Konzerns zu übernehmen. DHL ist gewissermaßen als Makler tätig - es werden Container-Kapazitäten gebucht, um Produkte über die Weltmeere zu verschiffen und Großhändler zu beliefern - ob Whiskey, Wein oder Saftkonzentrate. Damit der Kaufvertrag gültig wird, bedarf es noch der Zustimmungen verschiedener Kartellbehörden auf der Welt, etwa von der EU und von den USA. DHL will den Kauf aus der eigenen Kasse bezahlen, also ohne neue Kredite. Hillebrand beschäftigt derzeit gut 2.700 Mitarbeiter in 90 Staaten.