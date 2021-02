Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt hat sich in der Corona-Pandemie deutlich angespannt. Das beklagt der Deutsche Gewerkschaftsbund Rheinland-Pfalz in seinem aktuellen Ausbildungsreport. SWR-Wirtschaftsredakteur Alexander Winkler.

Vor allem die sinkende Zahl neuer Ausbildungsverträge macht DGB-Chef Dietmar Muscheid Sorgen. Im Corona-Jahr 2020 wurden rund 8 Prozent weniger Ausbildungen angefangen als noch im Vorjahr. Die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe sinke zwar seit Jahren, die Pandemie habe die Situation aber verschärft. Der DGB fordert deswegen eine Ausbildungsgarantie. Diese soll über einen Fonds finanziert werden, an dem sich auch Betriebe beteiligen sollen, die selbst nicht ausbilden, so Muscheid.

Für Azubis, die bereits in der Ausbildung sind, sei zudem die schlechte Anbindung von Betrieben an öffentliche Verkehrsmittel ein Problem. 4 von 10 Auszubildenden könnten ihren Arbeitsort damit nur schlecht oder gar nicht erreichen. Der DGB fordert deswegen ein landesweites Azubi-Ticket sowie den Ausbau von Bus und Bahn besonders in ländlichen Regionen.

Insgesamt sind gut zwei Drittel aller Azubis mit Ihrer Ausbildung zufrieden.

Alexander Winkler, SWR-Wirtschaftsredaktion.