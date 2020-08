Ein Rentner bekam 2018 durchschnittlich 1.200 Euro pro Monat. Rentnerinnen hingegen nur 620 Euro. Jeder sechste Mensch in Rheinland-Pfalz, der Rente bezieht, ist armutsgefährdet.

Das geht aus den neuen Zahlen des zweiten DGB-Rentenreports hervor, der heute in Mainz vorgestellt wurde. Die höchste Rente erhielten demnach Männer im Rhein-Pfalz-Kreis (1.352 Euro), die niedrigste in Pirmasens (914 Euro). Rentnerinnen in Mainz erhielten im Schnitt die höchste Auszahlung im Land (787 Euro), Frauen in Bitburg-Prüm die niedrigste (546 Euro).

Insgesamt lagen damit mehr als zwei von drei Rentnerinnen unter der Armutsgefährdungsgrenze von 1.060 Euro. Bei den Rentnern war es einer von drei. Eine Rente von mehr als 1.200 Euro bekamen mehr als die Hälfte der Männer, aber nur 13,1 Prozent der Frauen.

"Einführung der Grundrente richtig, um Frauen zu stärken"

"Noch immer sind die Unterschiede zwischen den Geschlechtern immens, wie das Beispiel Kusel mit einem durchschnittlichen Rentenunterschied von 650 Euro zeigt", sagte der Landesvorsitzende des DGB-Rheinland-Pfalz, Dietmar Muscheid. Die Einführung der Grundrente sei vor diesem Hintergrund richtig gewesen, da vor allem die Renten der Frauen gestärkt und ihre Lebensleistungen damit stärker anerkannt würden, so Muscheid.

22.000 Rentner in Rheinland-Pfalz bekommen Grundsicherung

Laut dem DGB-Vorsitzenden löse die Grundrente aber nicht das Problem der Altersarmut. Er befürchte, dass diese sich in den kommenden Jahren durch Jobs im Niedriglohnsektor noch weiter ausbreite. Mehr als 22.000 Menschen seien auf unterstützende Grundsicherung im Alter angewiesen - selbst wenn sie ein Leben lang gearbeitet haben.

Männer gingen laut Muscheid im Durchschnitt mit 64 Jahren und Frauen mit 64,3 Jahren in Rente - obwohl das gesetzliche Renteneintrittsalter bei 67 Jahren liegt. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen seien psychische Erkrankungen mit 43 Prozent die Hauptdiagnose für ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben.