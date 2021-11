Susanne Wingertszahn ist neue DGB-Vorsitzende für RLP

per Mail teilen

Der DGB hat am Samstag auf seiner Bezirkskonferenz eine neue Vorsitzende für Rheinland-Pfalz und das Saarland gewählt. Susanne Wingertszahn wird Nachfolgerin von Dietmar Muscheid.

Wie eine DGB-Pressesprecherin dem SWR bestätigte, entfielen 97,6 Prozent der Stimmen auf die 46-jährige Mainzerin aus dem Saarland, die seit 2013 DGB-Bezirksgeschäftsführerin war. Rund 100 Delegierte haben an der Bezirkskonferenz in Frankenthal teilgenommen.

Der langjährige DGB-Vorsitzende Dietmar Muscheid hatte den Vorsitz aus Altergründen aufgegeben. Er hatte den DGB in Rheinland-Pfalz und im Saarland mehr als 20 Jahre geführt.

Ausbildung als zentrales Thema

Als wichtige Schwerpunkte ihrer künftigen Arbeit hatte Wingertszahn vor der Konferenz in einem Interview die soziale Abfederung des technologischen Wandels, die Weiterqualifizierung von Beschäftigten in gefährdeten Jobs und das Thema Ausbildung genannt. Der DGB hat in beiden Bundesländern nach eigenen Angaben rund 400.000 Mitglieder.