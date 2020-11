Mit Blick auf die immer höheren Mietkosten in Rheinland-Pfalz fordert der DGB eine Ausweitung der Mietpreisbremse. Landeschef Dietmar Muscheid sieht darin ein geeignetes Mittel, um dem "rasanten Anstieg" im Land entgegenzusteuern. Laut DGB sind die Mieten in Städten mit Mietpreisbremse nicht so stark gestiegen, wie in denen, die keine Regelungen hätten oder wo sie erst kürzlich eingeführt worden sei. So seien die Mieten in Worms und Ludwigshafen um sechs Prozent gestiegen, in Mainz oder Trier hingegen um maximal drei.