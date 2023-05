Bundeskanzler Olaf Scholz und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (beide SPD) waren am Tag der Arbeit als Redner in Koblenz bei der DGB-Kundgebung. Beide betonten in ihren Ansprachen, wie wichtig tarifgebundene Löhne seien. Scholz betonte dabei auch, dass die Lehre in Deutschland die wichtigeste Ausbildung sei.

Ministerpräsidentin Dreyer blickte Richtung Westen und stellte fest: "Es ist schön, dass wir nicht Verhältnisse haben wie in Frankreich, sondern dass wir sagen, wir bleiben im Dialog und finden gemeinsam die beten Lösungen für unser Land." In Frankreich kam es am ersten Mai erneut zu massiven Protesten gegen die Rentenreform.