Bezahlbarer Wohnraum wird auch in Rheinland-Pfalz immer mehr zur Mangelware. Der DGB fordert deshalb von der Landesregierung ein schlüssiges Konzept, um diesen Trend zu stoppen.

Wo findet man in Rheinland-Pfalz eine bezahlbare Wohnung? "Nicht da, wo es attraktiv ist zu wohnen", sagt Dietmar Muscheid. Der Landeschef des Deutschen Gewerkschaftsbundes bestätigt im SWR-Interview, was viele Menschen täglich erleben: "In den Ballungszentren werden sie allergrößte Probleme haben, bezahlbaren Wohnraum zu finden." Immer mehr Haushalte müssten mehr als ein Drittel ihres Nettoeinkommens für die Miete ausgeben.

Zahl der Sozialwohnungen seit 2008 fast halbiert

Ein Kernproblem: Seit Jahren brechen mehr Sozialwohnungen weg als neue hinzukommen. Im Jahr 2008 gab es noch mehr als 80.000 sozial geförderte Wohnungen mit Preisbindung in Rheinland-Pfalz. Im vergangenen Jahr waren es rund 44.000 - also noch gut die Hälfte. Wird der Trend nicht gestoppt, wird das bis 2040 "runter gehen bis auf circa 8.000", so Muscheid.

Sozialwohnungen fallen aus der Preisbindung Der Hintergrund: Bei vielen öffentliche geförderten Immobilien sind die Darlehen nach 40 - 50 Jahren abbezahlt. Sie verlieren dann ihren Status als Sozialwohnung. Das bedeutet, Eigentümer dürfen die Wohnungen dann für mehr Geld vermieten.

Muscheid: 375 Millionen Euro reichen nicht

Die neue Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz will nun so viel Geld für die soziale Wohnraumförderung bereitstellen wie nie: 375 Millionen Euro pro Jahr in dieser Legislaturperiode. Dennoch ist Dietmar Muscheid überzeugt: "Das reicht nicht!" Da müsse man sich nur die Zahlen anschauen. Zum einen die steigenden Mieten und zum anderen die sinkende Zahl an Sozialwohnungen.

Die gesteckten Ziele für die vergangene Legislatur verpasste die rot-gelb-grüne Landesregierung - trotz der Rekordförderung von 337 Millionen Euro für den sozialen Wohnungsbau im vergangenen Jahr. Statt der angekündigten 20.000 Sozialwohnungen entstanden in den vergangenen fünf Jahren nur etwa 12.500. Im neuen Koalitionsvertrag wird vorsorglich keine Zielmarke genannt, die erreicht werden soll.

"Wir brauchen 15 Prozent der Wohnungen in öffentlicher Hand"

Der DGB wird da konkreter. "Es ist aus unserer Sicht notwendig, 15 Prozent oder mehr des gesamten Wohnungsbestands in öffentlicher Hand zu halten", fordert Landeschef Muscheid. Da sei Rheinland-Pfalz aber weit von entfernt. Ein nennenswerter Bestand an öffentlich gefördertem Wohnraum könne "preisdämpfend im Markt wirken." Als Ziel sollte laut Muscheid angestrebt werden, die Zahl von 80.000 Sozialwohnungen wieder zu erreichen. Dafür wünsche er sich eine Strategie des Landes.

"Was fehlt ist ein Gesamtkonzept"

Im neuen Koalitionsvertrag der Landesregierung fehlt dem Gewerkschaftsbund aber ein Gesamtkonzept, um den Wohnungsmarkt in den Ballungszentren und drumherum zu entspannen. "Da fehlt noch einiges in dem Vertrag," sagt Muscheid. Etwa die Instrumente, wie Ziele erreicht werden sollten. Der Koalitionsvertrag beschreibe vor allem nochmal, was schon gemacht worden sei: Wie viel Geld zur Verfügung stehe oder, dass Kreiswohnungsbaugesellschaften ermöglicht werden.

Die Kreiswohnungsbaugesellschaften halten der DGB und der Landkreistag für einen wichtigen Schritt. Einzelne Kommunen innerhalb eines Kreises können sich dabei an gemeinsamen Wohnungsbaugesellschaften beteiligen. Die Kommunen bringen dabei die Flächen ein und die Gesellschaft setzt die sozialen Wohnbauprojekte um.

Land setzt auf Kooperation mit Städten

Die Landesregierung setzt zudem auf Kooperationen mit Kommunen, um Flächen für den sozialen Wohnungsbau zu gewinnen. Mit Trier, Ludwigshafen, Mainz, Speyer und Landau wurde bereits vereinbart, in neuen Baugebieten mindestens 25 Prozent sozialen Wohnraum zu schaffen.

Im Koalitionsvertrag heißt es: "Wir wollen, dass alle Menschen in Rheinland-Pfalz Zugang zu bezahlbarem Wohnraum haben und dort leben können, wo sie es möchten. Insbesondere Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen sollen Zugang zu bezahlbarem Wohnraum auch in den Ballungszentren behalten."

Immobilienwirtschaft rechnet mit steigenden Baupreisen

Wie schwer das werden dürfte, zeigen die neuesten Vorhersagen der Immobilienwirtschaft für Rheinland-Pfalz. Angesichts "rasant steigender Preise" für Baumaterialien wie Holz, Stahl und Dämmmaterial sowie Lieferengpässen könne es zu Bauverzögerungen und Kostensteigerungen kommen. Obwohl Bauen teurer geworden sei, sei die Nachfrage nach Häusern und Wohnungen in Rheinland-Pfalz aber ungebrochen.

Der Landesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland erklärte: "Die privaten Unternehmen könnten noch deutlich mehr bauen, wenn die Kommunen die dafür nötigen Grundstücke entwickeln würden, die Behörden Bauanträge schneller genehmigten und die Länder die nötigen rechtlichen Rahmenbedingungen dafür schaffen würden."