DGB kündigt Warnstreiks für den öffentlichen Dienst an

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat für den 23. November Warnstreiks für den öffentlichen Dienst in Rheinland-Pfalz angekündigt. Die beiden ersten Verhandlungsrunden zwischen der Bundestarifkommission und der Tarifgemeinschaft der Länder hätten kein Ergebnis gebracht, erklärte der DGB. Der Warnstreik am Dienstag werde in allen Stellen des öffentlichen Dienstes Auswirkungen haben. Ein besonderes Augenmerk solle jedoch auf dem Gesundheitswesen liegen. Wie der Warnstreik ablaufen soll, war zunächst unklar. Wegen Corona sei auch ein "Stay-At-Home-Streik" denkbar, sagte ver.di-Landesbezirksleiter Michael Blug. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 27. und 28. November geplant. Die Gewerkschaften fordern höhere Löhne für Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder und verweisen dabei unter anderem auf eine höhere Belastung während der Corona-Pandemie.