Die Regierungsfraktionen im rheinland-pfälzischen Landtag planen nach SWR-Informationen voraussichtlich für Anfang nächster Woche eine Sondersitzung des Medienausschusses. Dann soll der AfD-Abgeordnete Paul als Ausschussvorsitzender abgewählt werden. Unterdessen werden aus der AfD Forderungen an Paul laut.

Die Fraktionsgeschäftsführer von SPD, FDP und Grünen hatten am Mittwoch angekündigt, Paul abwählen zu wollen. Grund sind SWR-Recherchen, die starke Anhaltspunkte dafür liefern, dass Paul 2011 einen Artikel für eine NPD-nahe Zeitschrift geschrieben haben soll.

Juristen halten Abwahl für möglich

SPD-Fraktionsgeschäftsführer Martin Haller sagte, Paul sei nicht mehr tragbar. Die innenpolitische Sprecherin und parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Pia Schellhammer, nannte unter anderem Pauls "Medienschelte" nach einem Bericht von SWR, NDR und der "tageszeitung" (taz). Auch CDU-Fraktionschef Christian Baldauf forderte Paul auf, sich unverzüglich zu dem Bericht über ihn zu erklären.

Zwar sieht die Geschäftsordnung des Landtags die Abwahl eines Ausschussvorsitzenden nicht vor; Juristen der Landtagsverwaltung vertreten aber die Auffassung, eine Abwahl sei möglich. Dafür würde die einfache Mehrheit im Ausschuss reichen. Diese hätten die Vertreter der Regierungsfraktionen von SPD, FDP und Grünen. Bisher sei in Rheinland-Pfalz noch nie ein Ausschutzvorsitzender abgewählt worden, sagte Landtagssprecher Marco Sussmann.

Parteiinterne Kritiker fordern eidesstattliche Versicherung

Unterdessen verlangen parteiinterne Kritiker Konsequenzen. Demnach fordern mehrere Mitglieder Paul mit einer Unterschriftenliste auf, seine Kandidatur für den Landesvorstand am übernächsten Wochenende zurückzuziehen. In dem Text, der dem SWR vorliegt, heißt es: Paul solle erst die Vorwürfe entkräften, er habe einen Text für eine rechtsextreme Zeitschrift verfasst. Das solle er an Eides statt versichern und damit bestätigen, vor dem Medienausschuss des Landtages die Wahrheit gesagt zu haben. Ein Sprecher der Landespartei wollte die Sammlung der Unterschriften nicht kommentieren.

Paul sieht "absurde" Vorwürfe

Paul hatte am Mittwoch erneut bestritten, den Beitrag verfasst zu haben. Die "absurden" Vorwürfe seien seit einem halben Jahr widerlegt, erklärte er. Paul, der Fraktionsvize der AfD im Landtag ist, will sich auf einem Parteitag am 16. November in Bingen um die Nachfolge von Uwe Junge als Landesparteichef bewerben.