Wenn die deutsche Nationalmannschaft am Mittwoch gegen Japan in die Fußball-Weltmeisterschaft startet, wird auch Marco Schäfer aus Insheim in der Südpfalz die elf Spieler auf dem Rasen anfeuern. Gemeinsam mit anderen Fans aus Rheinland-Pfalz hat er Tickets für alle deutschen Vorrundenspiele in Katar gekauft. Im SWR-Interview berichtet er über die Stimmung vor Ort.