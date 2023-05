per Mail teilen

Das Deutschlandticket ist gestartet! Übervolle Busse und Bahnen werden aktuell nicht gemeldet. Allerdings stockt der Verkauf des Tickets auf der Website der Deutschen Bahn.

Das 49-Euro-Ticket kann auch weiterhin nicht auf der Bahn-Webseite gebucht werden (Stand: Dienstag, 2. Mai, 00:55 Uhr). Auf "Bahn.de“ heißt es seit Stunden: "Momentan versuchen viele Personen gleichzeitig ein Deutschlandticket zu kaufen, so dass unsere Systeme leider überlastet sind. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut."

Seit dem 1. Mai ist das bundesweit gültige Ticket für den Nah- und Regionalverkehr am Start. Das Deutschland-Ticket für 49 Euro als Nachfolger des 9-Euro-Tickets im vergangenen Sommer war politisch eine schwere Geburt. Über Monate stritten Bund und Länder über die Finanzierung.

Müssen wir uns jetzt auf volle Busse und Bahnen wie beim 9-Euro-Ticket einstellen?

Die Erwartungen an das Deutschlandticket sind groß. Auf bestimmten Strecken wird es künftig wohl voller werden. Damit rechnen zumindest die Verkehrsunternehmen. Es soll aber keine akuten Engpässe geben, so ARD-Reporter Jan Zimmermann. Denn ein Teil der Deutschlandticketkunden nutze ja den Nahverkehr bereits, meist in einem teureren Tarif. Und für die Bus- und Bahnfahrer, die durch das Deutschlandticket neu dazu kämen, seien laut Verkehrsunternehmen ausreichend Kapazitäten vorhaben.

Wie es dann tatsächlich aussehen wird, bleibt abzuwarten. Mit einem Ansturm auf bestimmte, beliebte Strecken, wie beim 9-Euro-Ticket, rechnet wohl in der Branche niemand. Der Grund: Der Preisunterschied ist eben doch relativ groß. Das Deutschlandticket rechne sich dadurch weniger für Tagesausflüge oder Ähnliches und werde daher bestimmt weniger gekauft, so die Vermutung.