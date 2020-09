Anlässlich der besorgniserregenden Lage um den deutschen Wald veranstaltet das Bundeslandwirtschaftsministerium die "Waldtage" vom 18. bis 20. September. Unter dem Motto "Gemeinsam! Für den Wald" gibt es auch in Rheinland-Pfalz Veranstaltungen.

Beispielsweise finden für Interessierte geführte Wanderungen statt. Zudem stehen Angebote auf dem Programm, die sich speziell an junge Waldentdecker richten.

In Kaiserslautern besuchen Kita-Kinder am Freitag mit einem Förster an mehreren Exkursionspunkten den Wald - am Ende steht eine Baumpflanzaktion. In Brohl (Landkreis Cochem-Zell) können Schulkinder den Wald unter fachlicher und pädagogischer Anleitung entdecken. Organisiert wird diese Aktion vom Forstamt Cochem.

"Gemeinsam! Für den Wald"

Die Wälder leisten in Deutschland einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Artenvielfalt, betonten die Organisatoren der Waldtage. Sie lieferten unter anderem den nachwachsenden Rohstoff Holz. Doch ihr Bestand sei durch den Klimawandel bedroht: Trockenheit, Schädlingsbefall und Stürme hätten den Wald in den letzten Jahren stark geschädigt.

Der Wald in Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz ist mit rund 42 Prozent Waldanteil - gemeinsam mit Hessen - das relativ waldreichste Bundesland. Bundesweit liegt der Waldanteil bei 31 Prozent. Der Laubbaumanteil liegt in Rheinland-Pfalz bei rund 60 Prozent (bundesweit: 44 Prozent), der Nadelbaumanteil bei knapp 40 Prozent (bundesweit: 56 Prozent). Die häufigste Baumart mit rund 22 Prozent ist die Buche (bundesweit: 15 Prozent), gefolgt von der Fichte und Eiche zu je rund 20 Prozent (bundesweit: 25 Prozent und 10 Prozent). Mischwälder mit verschiedenen Baumarten kommen in Rheinland-Pfalz auf 82 Prozent der Fläche vor (bundesweit: 76 Prozent). In der rheinland-pfälzischen Forst- und Holzbranche arbeiten rund 51.000 Menschen in 7.000 Unternehmen. Die Branche ist somit mit einem jährlichen Umsatz von fast 10 Milliarden Euro nach der chemischen Industrie der zweitgrößte Wirtschaftszweig im produzierenden Gewerbe des Bundeslands. Quelle: Landesforsten Rheinland-Pfalz

Unter dem Motto "Gemeinsam! Für den Wald“ laden deshalb Forstleute, Waldbesitzer, Vereine und Organisationen bundesweit an drei Tagen zu Veranstaltungen in die Wälder vor Ort ein.

Als Partner der Aktionstage haben das Bundeslandwirtschaftsministerium und der Deutsche Forstwirtschaftsrat ein Grünes Herz als Symbol gewählt. Damit können Bürger in den sozialen Medien ihre Unterstützung für die Maßnahmen zu seinem Schutz sichtbar machen.

Bundesagrarministerin Klöckner ruft zu Nachpflanzungen auf

"Wenn wir heute keine Bäume setzen, werden es uns die kommenden Generationen übelnehmen", sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) zum Start der Waldtage. Der Wald stehe seit drei Jahren unter Dauerstress.

In der Pflanzzeit im Herbst brauche es daher eine "Pflanzoffensive". Bund und Länder wollen insgesamt bis zu 1,5 Milliarden Euro als Hilfen bereitstellen. Bei Wiederaufforstungen geht es auch darum, Wälder besser gegen den Klimawandel zu wappnen. Rund 285.000 Hektar müssten aufgeforstet werden. Insgesamt gibt es in Deutschland mehr als elf Millionen Hektar Wald.