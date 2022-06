Mühlenfest an der Starkenburger Bauernmühle

per Mail teilen

An der Starkenburger Bauernmühle im Hunsrück wurde am Pfingstmontag anlässlich des Deutschen Mühlentages kräftig gemahlen. Die Mühle ist eine der letzten funktionierenden Wassermühlen im Hunsrück. Seit nunmehr 20 Jahren hat hier am Pfingstmontag das Mühlenfest Tradition. Dann pilgern Neugierige zu dem Starkenburger Wahrzeichen im Wald.