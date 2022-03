Deutscher Kleinkunstpreis in Mainz

In Mainz sind am Sonntag zum 50. Mal die Gewinner des Deutschen Kleinkunstpreises geehrt worden - zum Beispiel in den Sparten Kabarett, Chanson oder Kleinkunst. Die Preise sind insgesamt mit 30.000 Euro dotiert. Fürs Publikum gab es eine Überraschung: statt Urban Priol stand der Mainzer Comedian Tobias Mann auf der Bühne - ganz spontan musste er für den Kollegen einspringen, weil der am Mittag positiv auf Corona getestet wurde.

