Von Waldläufen bis Puppentheater alles dabei bei den Waldtagen in RLP

Zur Eröffnung der Deutschen Waldtage hat die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) das Walderlebniszentrum im Soonwald besucht. Für Naturfreunde gibt es zahlreiche Veranstaltungen in rheinland-pfälzischen Wäldern.

Wandern im Wald ist nicht nur erholsam und interessant, sondern man tut auch etwas für seine Gesundheit. Das hob auch Eder in ihrer Eröffnungsrede hervor: Wälder lieferten saubere Luft, frisches Trinkwasser, gesunde Lebensmittel, Heilpflanzen und vieles mehr. Es sei wissenschaftlich erwiesen, dass sich Waldaufenthalte positiv auf die körperliche, geistige und soziale Gesundheit auswirkten.

"Deshalb ist es so wichtig, dass auch wir Menschen dafür sorgen, dass der Wald gesund ist. Dies gelingt am besten, indem wir das Klima schützen", so die Ministerin.

Rund 70 Veranstaltungen bei den Waldtagen in RLP

Bundesweit stehen Ministeriumsangaben zufolge rund 130 Veranstaltungen im Rahmen der Deutschen Waldtage auf dem Programm, davon rund 70 in Rheinland-Pfalz. Interessierte können dabei unter anderem zwischen einer Wanderung mit einem Förster, Wald-Yoga oder Puppentheatervorstellungen wählen.

Ätherische Öle der Wälder senken Blutdruck

Bei den Veranstaltungen gibt es viel zu lernen über die Bedeutung gesunder Waldökosysteme für die Menschen. So hätten die ätherischen Öle der Bäume, die jeder bei einem Spaziergang riechen könne, eine blutdrucksenkende Wirkung. Diese positiven Aspekte machen sich auch Kliniken zunutze. In Lahnstein im Rhein-Lahn-Kreis etwa gibt es den ersten Kur- und Heilwald des Bundeslandes.

"Run for Trees"

Und wer beim Laufen durch den Wald nicht nur sich, sondern auch dem Wald etwas Gutes tun wollte, konnte dies bereits am Sonntagvormittag bei einer Aktion im Ober-Olmer-Wald bei Mainz tun. Dort soll für jede gelaufene Fünf-Kilomter-Runde ein Baum gepflanzt werden.