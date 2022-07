per Mail teilen

Es ist eine der höchsten Rentenanpassungen, die es jemals in Deutschland gab: Ab dem 1. Juli steigen die Bezüge kräftig an, wer bisher monatlich 1.000 Euro Rente bezieht, bekommt ab Juli im Westen mehr als 53 Euro obendrauf, im Osten liegt das Plus bei mehr als 61 Euro.