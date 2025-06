Die verheerende Flutkatastrophe im Ahrtal jährt sich in diesem Sommer zum vierten Mal. Noch längst ist nicht alles wieder aufgebaut. Es geht mal in kleinen, mal in großen Schritten voran. Definitiv ein Meilenstein ist die erste kommunale Verkehrsbrücke in Dernau, sie wurde am Mittwoch feierlich eröffnet. Damit sind die beiden Ortsteile rechts und links der Ahr wieder mit einer "richtigen" Brücke verbunden, die zudem hochwassersicher gebaut wurde.