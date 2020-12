Der Kandidat um den CDU-Vorsitz, Norbert Röttgen, will im Fall eines Erfolges die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsabgeordnete Ellen Demuth zur Chefstrategin der Partei machen. "Das Motto meiner Kampagne ist Weiblicher. Jünger. Digitaler. All das verkörpert Ellen Demuth", schrieb Röttgen bei Twitter. Sie werde sich in seinem Team um die Vernetzung der CDU in die Gesellschaft kümmern. Zuvor hatte der "Spiegel" über die Personalie berichtet. Demuth sei "in der Partei bestens vernetzt", sagte Röttgen. Die 38-Jährige sitzt als direkt gewählte Abgeordnete für den Wahlkreis Linz am Rhein/Rengsdorf im Landtag. Dem "Spiegel" sagte Demuth: "Die CDU muss sich modernisieren, um die Mitte zu bleiben." Die paritätische Beteiligung von Frauen und Männern halte sie für die wichtigste Modernisierungsaufgabe.