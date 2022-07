Gegendemonstranten in Mainz stellen sich Rechtsextremen entgegen

per Mail teilen

In Mainz haben etwa 3.000 Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Hintergrund war ein geplanter Aufmarsch von Anhängern der rechtsextremen "Neue Stärke Partei". Etwa 50 Rechtsextreme hatten sich in Mainz-Mombach versammelt, wegen der starken Gegenproteste stoppte die Polizei aber ihren geplanten Marsch in die Mainzer Innenstadt.