Die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus ebben in Rheinland-Pfalz nicht ab: Auch heute gehen Menschen in Westerburg, Remagen und Kirn auf die Straße.

Die Kundgebung in Westerburg (Westerwaldkreis) findet unter dem Motto "Westerburg steht auf" statt. Damit wolle man "ein kraftvolles Zeichen für Demokratie, Toleranz und Zusammenhalt" setzen, teilten die Veranstalter vom Arbeitskreis Soziales Westerburg mit.

Etliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren mit Plakaten gekommen, auf denen "Bunt ist in", "Menschenrechte statt rechte Menschen", "History has it's eyes on us" oder "Deutschland bleibt bunt" zu lesen war.

Für eine bunte Welt haben viele Menschen in Westerburg im Westerwald demonstriert. SWR

Als Redner waren Vertreter von sozialen Einrichtungen, der Kommune und Verbandsgemeinde, Schulen und Kirchen angekündigt. "Wir gehen nicht gegen etwas oder jemanden auf die Straße, sondern setzen ein positives Zeichen und machen uns für Mitmenschlichkeit stark", sagte Maic Zimmermann, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde in Westerburg.

Auch Demonstrationen in Remagen und Kirn

Auch in Remagen (Kreis Ahrweiler) wollen Bürgerinnen und Bürger Flagge zeigen. Dazu aufgerufen hat das örtliche Bündnis für Frieden und Demokratie. Alle demokratisch gesinnten Personen seien eingeladen, sich zu beteiligen, hieß es.

Ab 16 Uhr soll es auch auf dem Marktplatz in Kirn (Kreis Bad Kreuznach) eine Kundgebung geben. Unter dem Motto "Aufstehen für Freiheit und Demokratie" wolle man sich gegen rassistische, menschenverachtende und systemfeindliche Tendenzen in der Gesellschaft stark machen, erklärten die Organisatoren. Zu der Demo aufgerufen haben die Verbandsgemeinde Kirner Land, mehrere Glaubensgemeinschaften und Vertreter der Zivilbevölkerung.

Protest gegen AfD-Veranstaltung in Budenheim

Bereits am Freitagabend fand im rheinhessischen Budenheim eine Protestaktion statt. Sie richtete sich gegen eine Wahlkampfveranstaltung der Alternative für Deutschland (AfD) im Bürgerhaus der Gemeinde. Nach Angaben der Polizei verlief alles ruhig. Rund 1.400 Menschen hätten friedlich demonstriert. Der Protest war unter anderem von den Budenheimer Ratsfraktionen und dem Bündnis "Rheinhessen Nazifrei" organisiert worden.

Seit Wochen Demos gegen Rechtsextremismus

Seit mehreren Wochen machen sich Menschen in ganz Deutschland gegen Rechtsextremismus und für die freiheitlich-demokratische Grundordnung stark. Auslöser war eine Recherche des Medienhauses CORRECTIV zu einem Treffen Rechtsextremer mit einzelnen Politikern von AfD, CDU und Werteunion in Potsdam.

Dort hatte der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, über das Konzept einer "Remigration" gesprochen. Wenn Rechtsextremisten diesen Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang.