Auch am Samstag sind in Rheinland-Pfalz wieder zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Rechtsextremismus oder eine Zusammenarbeit mit der AfD zu demonstrieren.

In Trier versammelten sich am Mittag nach Angaben der Polizei rund 3.500 Menschen vor der Porta Nigra zu einer Kundgebung. Die Demonstration stand unter dem Motto "Wir sind die Brandmauer - gegen jede Zusammenarbeit mit Rechtsextremen". Dazu aufgerufen hatte der Verein "Für ein buntes Trier".

Demo vor der Porta Nigra in Trier

Auf selbstgemalten Plakaten nahmen die Demonstrierenden Bezug auf die Ereignisse im Bundestag. Auf Transparenten sprachen sie sich für Vielfalt, offene Grenzen und den Erhalt der Grundrechte wie das Recht auf Asyl aus.

Redner kritisierten auf der Kundgebung vor der Porta Nigra die hasserfüllte Rhetorik im Parlament und fordern, keine gemeinsame Sache mit Rechtsextremen zu machen. Viele sagen, es sei ihnen ein Anliegen, für die Demokratie einzutreten und gegen einen Rechtsruck im Parlament und in der Gesellschaft.

Weitere Demos in Rheinland-Pfalz

Auch im Norden von Rheinland-Pfalz demonstrierten Menschen für Demokratie. In Koblenz versammelten sich etwa 4.000 Menschen in der Altstadt unter dem Motto "Wir sind die Brandmauer". Aktionen hatte es auch schon am Samstagvormittag in der Pfalz gegeben, unter anderem in Neustadt an der Weinstraße.

Und auch bundesweit gab es wieder Demonstrationen gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD - unter anderem in mehreren Städten in Baden-Württemberg. Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz hatte bei Bundestagsabstimmungen zur Migrationspolitik in Kauf genommen, Mehrheiten mit Stimmen der AfD zu erreichen.

Am Donnerstag gab es Demo vor der CDU-Zentrale in Mainz

Bereits am Donnerstag hatte es Demos in Mainz, Landau und Koblenz gegeben. In der Landeshauptstadt versammelten sich mehrere tausend Menschen vor dem Sitz des CDU-Landesverbandes Rheinland-Pfalz. Auf zahlreichen Plakaten wurde direkt Kritik an CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz geäußert. Nach der Kundgebung zog ein Demonstrationszug durch die Innenstadt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen und Umleitungen, auch im Öffentlichen Nahverkehr.