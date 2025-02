Aus Protest gegen Rechtsextremismus, Hass und Ausgrenzung haben Bündnisse am Samstag wieder bundesweit zu Demonstrationen aufgerufen. In Rheinland-Pfalz demonstrierten Tausende in zehn Städten.

Gut zwei Wochen vor der Bundestagswahl am 23. Februar haben in ganz Deutschland auch am Samstag wieder zahlreiche Menschen gegen Rechts sowie bei Demos für Demokratie und Vielfalt demonstriert. Auch in Rheinland-Pfalz gingen die Menschen auf die Straße.

In Bitburg in der Eifel versammelten sich nach Veranstalterangaben rund 2.000 Menschen. Die Polizei sprach von einer geringeren Teilnehmerzahl. Der Protestmarsch, organisiert vom Bündnis für Demokratie im Eifelkreis, begann auf dem Bedaplatz und führte durch die Innenstadt bis zum Spittel. Immer wieder erklangen lautstarke Rufe wie "Nie wieder ist Jetzt", um ein Zeichen gegen Extremismus und für eine offene und tolerante Gesellschaft zu setzen.

Kundgebung "Mainz wählt Zusammenhalt" in der Landeshauptstadt

Auch in der Landeshauptstadt Mainz gab es eine Demonstration. Eine Gruppe von Mainzerinnen und Mainzern hatte zu der Protestaktion aufgerufen - unter dem Motto: "Eine Welt, die zusammenhält, Mainz wählt Zusammenhalt"

Die Polizei zählte etwa 4.000 Teilnehmende. Die Demonstrierenden liefen vom Adenauerufer durch die Innenstadt über den Schillerplatz zurück zum Rheinufer.

Proteste gegen Wahlkampfauftritt von Alice Weidel angekündigt

Die Kanzlerkandidatin der AfD, Alice Weidel, ist für eine Wahlkampfveranstaltung am Abend in Kusel. Am Veranstaltungsort startete eine Protestkundgebung gegen die Politik der AfD. Das Motto lautet: "Klare Kante gegen Rechts - Kusel bleibt stabil".

Demonstrationen in sieben weiteren Städten angemeldet

Weitere Demonstrationen für den Erhalt der Demokratie, für Vielfalt und Zusammenhalt waren in Germersheim, Kaiserslautern, Neuwied, Neustadt an der Weinstraße, Hachenburg und Worms angemeldet. Dort demonstrierten jeweils mehrere hundert Menschen.