Frust, Wut, Radikalisierung - Wie bedroht ist die Demokratie?

Verfassungsschützer erwarten, dass extremistische Gruppen die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise nutzen werden, um Unruhe in Deutschland zu schüren. Deren wichtigstes Instrument sind soziale Medien.

Obwohl Bund und Länder ein Hilfspaket nach dem anderen schnüren, gelingt es offenbar nicht, Zuversicht und Stabilität zu vermitteln. Laut ARD-DeutschlandTrend von Anfang Oktober sind 76 Prozent der Menschen in Deutschland mit den Entlastungen wenig beziehungsweise gar nicht zufrieden.

Existenzangst, Frust und Orientierungslosigkeit suchen sich ein Ventil entweder auf der Straße oder in den sozialen Medien. Falschinformationen, schnelle Schuldzuweisungen und einfache Lösungen heizen die Debatte dort an. Manche Gewaltfantasien werden sogar in die Tat umgesetzt.

Rheinland-pfälzische Ex-Lehrerin radikalisiert sich

Am 13. Oktober wurde in Sachsen eine 75-jährige ehemalige Lehrerin aus Rheinland-Pfalz verhaftet, die - unzufrieden mit der Corona-Politik - die Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplant haben soll. Mit verfassungsfeindlichen Schriften, die der Reichsbürger-Szene zugeordnet wurden, war sie schon vor Jahren aufgefallen. Sie soll die Anführerin einer Gruppe sein, die bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland herbeiführen und die parlamentarische Demokratie auflösen wollte, ermittelte das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz.

Rechtsextremismus gilt als größte Bedrohung

Gruppierungen wie den Reichsbürgern reicht es nicht, Missstände anzuprangern. Sie wollen gleich das gesamte politische System abschaffen. Aber auch andere häufig rechtsextreme Gruppen polarisieren die Gesellschaft. Etliche von ihnen werden vom Verfassungsschutz beobachtet.

Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, betont, Meinungsfreiheit, offener Disput und politische Opposition seien der Sauerstoff für eine lebendige Demokratie. "Dagegen setzen extremistische Akteure gezielt auf Emotionalisierung, Polarisierung und Desinformation. Ihr Ziel ist es, politische Kontroversen zu skandalisieren, um die freiheitliche demokratische Grundordnung zu delegitimieren.“

Haldenwang sieht vor allem im Rechtsextremismus eine ernsthafte Bedrohung der Demokratie und warnt gleichzeitig, wie viele Erscheinungsformen Extremismus hat. "Auf der einen Seite sehen wir diejenigen, die ihre Ablehnung gegen den Staat vereint, auf der anderen Seite beobachten wir selbstradikalisierte einzeln agierende Täter und digitalen Extremismus im Netz", so Haldenwang.

Einzeltäter wie in Idar-Oberstein sind schwer zu erkennen

Ein Beispiel aus Rheinland-Pfalz: Der Tankstellenmord in Idar-Oberstein. Ein Mann hatte sich im Internet radikalisiert und im September 2021 einen Tankstellenmitarbeiter erschossen, weil dieser ihn aufgefordert hatte, im Verkaufsraum eine Corona-Schutzmaske zu tragen. Im Prozess hatte der Verurteilte erklärt, er habe mit der Tat ein Zeichen setzen wollen. An die verantwortlichen Politiker sei er aber nicht rangekommen.

Gerade solche alleine handelnden Extremisten im Netz ausfindig zu machen, ist für Ermittlerinnen und Ermittler extrem schwierig. Der Extremismusforscher und Soziologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal, Matthias Quent, ist der Meinung, die ganze Gesellschaft müsse Verantwortung übernehmen, um die Radikalisierung von Menschen zu erkennen und zu verhindern.

Reichsbürger in Rheinland-Pfalz haben Zulauf

Laut Verfassungsschutzbericht Rheinland-Pfalz waren 2021 den Behörden 740 Rechtsextreme bekannt, etwa 150 von ihnen gelten als gewaltbereit. Die Zahlen haben sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Dagegen hat die Reichsbürger-Szene Zulauf. Dort geht der Verfassungsschutzbericht 2021 von etwa 850 Anhängern aus, während es im Jahr davor 700 waren. 100 von ihnen gelten als gewaltbereit. Die Behörden haben 2021 rund 200 Waffen bei Reichsbürgern sichergestellt.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung versucht mit verschiedenen Projekten, Menschen von extremistischen Ideologien abzuhalten oder wieder in die Gesellschaft zurückzuführen. Es gibt Beratungsstellen, in denen Aussteiger sowie deren Angehörige oder Freunde Unterstützung bekommen können.