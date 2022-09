Demokratie-Forum Hambacher Schloss : #armutsbetroffen – Was ist gerecht?

Lebensmittel- und Energie-Preise steigen und immer mehr Menschen machen sich Sorgen, wie sie über die Runden kommen. Politiker*innen diskutieren darüber, wie die Menschen in Deutschland entlastet werden können. Alle fordern Gerechtigkeit, aber gerade beim Thema Gerechtigkeit scheiden sich die Geister. Laut dem Armutsbericht des Paritätischen wächst schon jetzt jedes sechste Kind in Deutschland Armut auf und mehrere Millionen Menschen in sind armutsgefährdet. Vor diesem Hintergrund und in der aktuellen Situation, kann man berechtigterweise fragen: Was ist gerecht?