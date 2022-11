Faeser: Ungleichgewichte durch Preissteigerungen dürfen nicht zu stark werden

per Mail teilen

Innenministerin Faeser hat beim Demokratie-Forum auf dem Hambacher Schloss davor gewarnt, dass die extremen Preissteigerungen die Ungleichheiten in der Gesellschaft verstärken.

Es sei schwieriger für die Demokratie, wenn Menschen, die nicht so viel haben, sehen, dass es anderen immer noch sehr gut geht, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) im Gespräch mit Moderator Michel Friedman.

Der Bundesregierung komme nun die Aufgabe zu, "die Ungleichgewichte nicht zu stark werden zu lassen, auch um zu verhindern, dass Menschen wütender werden oder aggressiver, weil sie Ängste haben", sagte Faeser.

Deswegen habe die Ampelkoalition in Berlin auch bereits Entlastungspakete auch den Weg gebracht. Damit sollten insbesondere die Menschen unterstützt werden, die nicht so viel im Monat haben, so die Innenministerin. Sie betonte aber auch, dass die Unzufriedenheit oder Wut über die eigene finanzielle Situation nicht dazu führen dürfe, "dass man andere beleidigen darf oder ausgrenzen darf".

Thema: "Die gereizte Gesellschaft - Wie viel Konfrontation hält unsere Demokratie noch aus?"

Bei der Diskussion im Rahmen der Gesprächsreihe Demokratie-Forum Hambacher Schloss ging es darum, dass der Ton in der Gesellschaft zunehmend gereizt ist und die Frage, woher die Aggressivität sowie Hass und Hetze etwa im Internet kommen.

Hass und Hetze nach tödlichen Schüssen in Kusel "widerwärtig"

Die Bundesregierung sei entschlossen, konsequent dagegen vorzugehen. Auch im Fall der im Kreis Kusel getöteten Polizisten habe man sehr schnell reagiert: "Ich habe nicht akzeptiert, als der furchtbare Mord an der Polizeianwärterin und dem Polizeikommissar in Kusel passiert ist, dass danach noch Hass und Hetze im Netz stand. Das geht einfach gar nicht und das ist so widerwärtig und da muss der Rechtsstaat auch zeigen: das akzeptieren wir nicht."

Faeser lobte in diesem Zusammenhang die Arbeit der Landesregierung: "Das hat Rheinland-Pfalz mit dem Landeskriminalamt übrigens sehr vorbildlich gemacht."

Ermittler setzen Signal gegen Hass und Hetze im Internet

Faeser: Keine besonderen Freiheitsanforderungen im Netz

Es gebe aber auch noch Luft nach oben bei der Bekämpfung von Hass und Hetze im Internet. "Wir haben mit sehr viel Druck durchgesetzt, dass so Plattformen wie Telegram auch das, was wir gelöscht haben wollten, löschen." Das sei aber noch ausbaufähig, so die Ministerin.

Nötig sei aber auch eine Wertedebatte, in der der Staat klarmachen müsse, dass Hasspostings wie im Fall der getöteten Polizisten nicht gehen: "Jedes Plakat, was irgendwo rumhängen würde, wo draufsteht: 'Ist zurecht ermordet worden', würde morgen abgehängt oder sogar in der Sekunde, in der man es bemerken würde. Und das muss für das Netz genauso gelten. Da gibt es keine besonderen Freiheitsanforderungen, aus meiner Sicht", sagte Faeser.

Klare Kante auch beim Sport

Die Bundesinnenministerin äußerte sich auch zum Rassismus etwa in Fußballstadien. Faeser sprach sich dafür aus, Spiele zu unterbrechen, wenn beispielsweise Sportler Ziel von rassistischen oder homophoben Beleidigungen durch Zuschauer werden. Zudem müssten die Täter ausfindig gemacht werden und ein Stadionverbot erhalten.

