In Wittlich wurde im August letzten Jahres auf der Säubrennerkirmes ein Mann erstochen. Verdächtigt wurde ein US-Soldat. Der Fall landete deswegen auch vor einem US-Militärgericht. Aber dort entschieden die Geschworenen in allen Punkten: Freispruch. Die Familie des Opfers will das nicht akzeptieren und hat am Sonntag zum zweiten Mal dagegen demonstriert.