10.000 Menschen bei Demo gegen Rechtsextremismus in Mainz

per Mail teilen

In Mainz haben am Samstag erneut Tausende Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen versammelten sich auf einem Platz in der Nähe des Landtags. Redner waren unter anderem Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf.