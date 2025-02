Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:53 Uhr B270 ab heute monatelang gesperrt Hier ist Geduld gefragt: Die B270 zwischen Pirmasens und Kaiserslautern wird in den kommenden Monaten komplett voll gesperrt, denn heute beginnen die Bauarbeiten an einer der wichtigsten Straßen in der Südwestpfalz. Zwischen der Biebermühle und der Straße nach Petersberg wird die B270 saniert. Auf einer Länge von zwei Kilometern wird die alte Asphaltschicht abgefräst und eine neue aufgebracht. Das dauert bis Anfang Mai und kostet nach Angaben des Landesbetriebs rund zwei Millionen Euro. Eine Umleitung über Rodalben ist ausgeschildert.

9:43 Uhr Brennendes Auto in Dunzweiler Bei Dunzweiler im Kreis Kusel ist gestern Vormittag ein Auto in der Nähe des Sportplatzes komplett ausgebrannt. Warum das fahrende Auto Feuer fing, ist bislang unklar. Der Fahrer konnte noch anhalten und zusammen mit seinem Beifahrer aussteigen - danach ging der Wagen vollständig in Flammen auf. 35 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sendung am Mo. , 3.2.2025 8:25 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

9:36 Uhr Angebote für besonders schutzbedürftige Geflüchtete Geflüchtete, die schwer krank oder behindert sind, und Menschen, die Opfer von Folter oder Menschenhandel geworden sind, sollen in der Erstaufnahmeeinrichtung in Speyer künftig besonders betreut werden. Die besondere Schutzbedürftigkeit gilt auch für Minderjährige oder ältere Menschen. Wird dabei eine psychische Belastung festgestellt, soll eine entsprechende Behandlung vermittelt werden. Sendung am Mo. , 3.2.2025 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

9:27 Uhr Der 3. Februar im Jahr ... 1945: Bei einem der schwersten Bombenangriffe der US-Luftwaffe auf Berlin sterben rund 2.600 Menschen. 1998: Ein US-Militärjet durchschneidet im Tiefflug das Kabel einer Seilbahn beim norditalienischen Ski-Ort Cavalese. Eine Gondel stürzt 100 Meter in die Tiefe. 20 Menschen, darunter acht Deutsche, kommen ums Leben. 2024: Nordirland wird zum ersten Mal in seiner Geschichte von einer katholischen Politikerin angeführt. Zwei Jahre nach dem Bruch der vorherigen Regierung wird Michelle O'Neill von der Partei Sinn Féin im Regionalparlament in Belfast zur neuen Regierungschefin bestimmt.

9:14 Uhr In 20 Tagen ist Bundestagswahl Die Zeit rennt und mit ihr auch die Möglichkeit, Briefwahl zu beantragen. Die Stadt Alzey öffnet bereits heute ihr Briefwahlbüro. Dort können Bürgerinnen und Bürger Briefwahlanträge abgeben und das Wählerverzeichnis einsehen. Alzey ist damit sehr früh. Städte wie Mainz und Worms machen ihre Büros erst in einer Woche auf, am 10. Februar. Auch in verschiedenen Verbandsgemeinden gilt dies als Stichtag - so etwa in der VG Alzey-Land oder der VG Nieder-Olm. Die Behörden raten, wegen der knappen Fristen möglichst persönlich an die Wahlurne zu gehen und auf Briefwahl zu verzichten.

9:04 Uhr Autofahrer betrunken mit Sohn unterwegs Nochmal: Don't Drink and Drive! In Ludwigshafen hat die Polizei einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Doch er war nicht alleine unterwegs: Neben ihm saß sein sechsjähriger Sohn auf dem Beifahrersitz. Die Polizei stoppte den 49-jährigen Autofahrer im Bereich der Weiherstraße im Stadtteil Friesenheim wegen seiner unsicheren Fahrweise. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,21 Promille. Auf ihn wartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Seinen Führerschein ist der Mann auch erstmal los. Sendung am Mo. , 3.2.2025 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

8:52 Uhr 📷 Grüße vom "Spitzen Stein" Dieses Foto von der Aussichtsplattform "Spitzer Stein" bei Urbar im Rhein-Hunsrück-Kreis hat uns Claus Tillmann aus Klosterkumbd geschickt. "Hier gibt es Reste einer Telegrafenstation (Strecke Berlin - Trier) aus dem Ende des 18. Jahrhunderts", schreibt er. Klingt interessant! Danke für das Foto, Claus! Aussichtsturm "Spitzer Stein" bei Urbar/Rhein-Hunsrückkreis. SWR Claus Tillmann

8:40 Uhr Unfall mit schwer verletzter Frau in der Eifel Am Wochenende wurde eine Frau bei einem Unfall schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich auf der Kreisstraße zwischen Ellscheid und Gillenfeld in der Eifel. Laut Polizei war sie am späten Samstagnachmittag nach einer Kurve von der Straße abgekommen, hatte mit ihrem Auto einen Weidezaun durchbrochen und war dann gegen einen Baum geprallt. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau zu schnell unterwegs war und möglicherweise von der tiefstehenden Sonne geblendet wurde. Sendung am Mo. , 3.2.2025 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

8:05 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Drei Wochen vor der Bundestagswahl hält die CDU in Berlin einen Parteitag ab und will ein Sofortprogramm für den Fall eines Wahlsieges beschließen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt einen dreitägigen Besuch im Nahen Osten. Zunächst reist er nach Saudi-Arabien, morgen dann weiter nach Jordanien. Steinmeier will sich nach dem Umsturz in Syrien über die Entwicklung in der Region informieren. In Brüssel trifft sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit anderen Staats- und Regierungschefs der EU. Bei dem Treffen soll es um die europäische Verteidigungsfähigkeit gehen. Bis 20 Uhr können die deutschen Fußball-Proficlubs noch neue Spieler verpflichten. Dann endet die Winter-Transferperiode. Für gewöhnlich gibt es am sogenannten Deadline Day reichlich Bewegung auf dem Transfermarkt, sowohl auf der Zugangs- als auch Abgangsseite.

8:02 Uhr 📷 Grüße von der Hiwweltour Beate Cahn aus Worms hat uns dieses schöne Foto von der Hiwweltour Zornheimer Berg geschickt. Die Sonne scheint so schön über die Hügel. Dankeschön, liebe Beate! Hiwweltour Zornheimer Berg SWR Beate Cahn

7:57 Uhr Prozess wegen Mordes in Althornbach beginnt Am Landgericht Zweibrücken muss sich ab heute ein Mann wegen Mordes verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seine damalige Ehefrau in Althornbach in der Südwestpfalz erstochen zu haben. Ende August des vergangenen Jahres soll der heute 58-Jährige seine Frau in der Küche der gemeinsamen Wohnung heimtückisch getötet haben. Von hinten soll er damals an sie herangetreten sein und dann mit einem Messer mehrfach auf sie eingestochen haben. Anschließend soll er sich mit dem Messer selbst schwer verletzt haben. Er kam ins Krankenhaus und danach in Untersuchungshaft. Zu der Tat hat er sich bisher nicht geäußert. Ein Zeuge hatte damals die Polizei zu dem Haus in Althornbach gerufen. Sieben weitere Verhandlungstermine sind für den Prozess im Februar noch angesetzt. Sendung am Mo. , 3.2.2025 7:25 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

7:47 Uhr Das sind die Helden von Müden Erinnert ihr euch noch? Anfang Dezember ist es zu einem Crash auf der Mosel gekommen: Ein Schiff war in eine Schleuse gekracht und hatte diese zerstört. Circa 70 Schiffe hingen auf der Mosel fest, über mehrere Tage hinweg konnte keines geschleust werden. Es wurde befürchtet, dass die Schleuse erst Mitte oder Ende März wieder befahrbar sein sollte. Doch bereits am Wochenende konnten wieder Schiffe regulär geschleust werden. Viele Menschen haben Tag und Nacht daran gearbeitet, dass die Schleuse in Rekordzeit fertiggestellt werden konnte. Wir stellen euch auf Instagram drei der Schleusen-Helden vor: Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell

7:37 Uhr 🏀 Koblenzer Basketballer verlieren in Kirchheim Für mehr Vielfalt in der Sportberichterstattung ein kleiner Blick in Richtung Basketball: Die EPG Guardians Koblenz haben ihr Auswärtsspiel in Kirchheim verloren. Und zwar mit 71 zu 79. Damit stehen die Koblenzer mit sechs Siegen und 15 Niederlagen auf dem 16. und damit drittletzten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga. Die beiden Letzten steigen ab. Aber es sind noch 13 Spiele zu spielen und damit ist noch reichlich Zeit, Punkte zu holen. Sendung am Mo. , 3.2.2025 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

7:31 Uhr Quiz: Stühlerücken im Bundestag? Na, seid ihr fit für die Bundestagswahl? Meine Kolleginnen und Kollegen haben ein Quiz mit zehn Fragen für euch gebastelt - mit wichtigen, kuriosen und lustigen Antworten. Eine kleine Kostprobe gefällig? Bitteschön! Stühlerücken im Bundestag - was ist richtig? Die Stühle können stehen bleiben. Der neue Bundestag wird genau wie der alte 736 Abgeordnete haben. Es müssen Stühle in den Keller geräumt werden, weil der neue Bundestag mit 630 Abgeordneten kleiner sein wird als der alte. Wie viele Stühle am Ende im Bundestag stehen werden, weiß man erst, wenn alle Stimmen ausgezählt sind. irrelevant: Die Stühle können stehen bleiben. Der neue Bundestag wird genau wie der alte 736 Abgeordnete haben.

richtige Antwort: Es müssen Stühle in den Keller geräumt werden, weil der neue Bundestag mit 630 Abgeordneten kleiner sein wird als der alte.

irrelevant: Wie viele Stühle am Ende im Bundestag stehen werden, weiß man erst, wenn alle Stimmen ausgezählt sind. Die gegebene Antwort ist 2023 wurde eine Wahlrechtsreform beschlossen. Diese führt zu einer Verkleinerung des Bundestages von 736 Sitzen auf künftig 630. Einige Stühle aus dem Plenarsaal können deshalb eingelagert werden. Die Ratefüchse unter euch sind natürlich herzlich eingeladen, das ganze Quiz zu machen - dazu bitte einmal hier klicken: Wahlurne, Wahlkreis und betrunkene Wähler - testen Sie Ihr Wissen im Quiz

7:22 Uhr Kleine Erinnerung: Don't Drink and Drive! Alkohol am Steuer ist nie eine gute Idee. In Bingen hat sich ein offenbar betrunkener Autofahrer am Sonntag morgen mit seinem Auto mehrfach überschlagen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 31-Jährige auf der Landstraße zwischen Weiler und Bingen in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er kollidierte mit der Mauer neben der Fahrbahn und überschlug sich dann mehrere Male. Der Autofahrer muss unglaubliches Glück oder viele Schutzengel bei sich gehabt haben: Er konnte sich selbst aus seinem Wagen befreien und wurde nur leicht verletzt. Das Auto hingegen - Totalschaden. Sendung am Mo. , 3.2.2025 6:25 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

7:05 Uhr Feuer in Mehrfamilienhaus in Idar-Oberstein Neben dem Feuer in Bad Kreuznach gestern, bei dem die vier Katzen gerettet wurden, ist auch im Idar-Obersteiner Stadtteil Weierbach gestern ein Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Wie es dazu kommen konnte, ist laut Polizei noch nicht bekannt. Eine Frau und ihr Kind wurden bei dem Brand leicht verletzt, sie litten unter Atemwegsreizung und wurden ins Krankenhaus gebracht. Weitere Bewohner und Bewohnerinnen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf fast 100.000 Euro geschätzt. Sendung am Mo. , 3.2.2025 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:57 Uhr Kaiserslautern: Polizei setzt Taser gegen Mann ein Drei verletzte Polizisten und ein Angreifer, der mittels Taser ruhig gestellt werden musste - das ist die Bilanz einer Polizeikontrolle in Kaiserslautern. Die Polizei hatte zunächst einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen und zur Blutprobe auf die Wache gebracht. Dort eskalierte die Situation, als der 24-Jährige flüchten wollte. Die Polizisten versuchten, ihn daran zu hindern. Dabei wehrte sich der Mann nach Angaben der Polizei so stark, dass die Beamten gegen ihn einen sogenannten Taser einsetzten. Drei Polizisten wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Auf den Mann kommen jetzt mehrere Strafverfahren zu. Sendung am Mo. , 3.2.2025 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:31 Uhr Currywurst meets Schokolade Ob Currywurst und Schokolade zusammenpassen? Ich bin da ja skeptisch. In Neuwied hat am Wochenende das Currywurst- und Schokoladenfestival ChocoLART stattgefunden - etwa 40.000 Menschen sind gekommen. Ein Sprecher sagte, die Kombination aus Currywurst und Schokolade sei auch in diesem Jahr ein voller Erfolg gewesen. Von Freitag bis Sonntag konnten Currywurstfans unter anderem mehr als 100 verschiedene Würste und Saucen probieren - etwa exotische Varianten mit Erdbeer- oder Brausesoßen. Für Schoko-Fans gab es Pralinen, Schokolikör oder Schokofrüchtebecher. Sendung am Mo. , 3.2.2025 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:07 Uhr 🌥️ Das Wetter: Nebel über Rheinland-Pfalz So schön das Wetter am Wochenende auch war - heute kommt die Sonne nach Angaben unserer Wetterexpertin Claudia Kleinert nur langsam in die Puschen. Erstmal wird ein zäher Nebel über weiten Teilen des Landes hängen bleiben. Die Temperaturen steigen nach kalter Nacht auf 0 bis 6 Grad. Morgen bleibt's so ähnlich wie heute. Video herunterladen (37,8 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig im Land 5 Jahre Wuhan-Rückkehrer in der Südpfalzkaserne in Germersheim. In einer Zeit, in der man in Deutschland noch keine Erfahrungen mit dem Coronavirus hat, wird als Vorsichtsmaßnahme in der Südpfalzkaserne in Germersheim eine Quarantänestation eingerichtet. Am späten Abend des 1. Februar 2020 treffen dort mehr als 120 Menschen ein, die aus dem chinesischen Wuhan nach Deutschland zurückgekehrt waren. Vor dem Amtsgericht Landau geht der Prozess gegen einen mutmaßlichen Fluchthelfer weiter. Der Angeklagte soll einem verurteilten Mörder aus der JVA Bruchsal (Baden-Württemberg) bei einem bewachten Ausgang in Germersheim (Pfalz) zur Flucht verholfen haben. Der Fall hatte die Öffentlichkeit monatelang in Atem gehalten. Der Entflohene wurde schließlich in der Republik Moldau festgenommen. Vor dem Landgericht Zweibrücken muss sich ein Mann wegen Mordes verantworten. Er soll seine damalige Ehefrau in der Küche der gemeinsamen Wohnung erstochen haben. Anschließend soll er sich mit dem Messer selbst schwer verletzt haben.