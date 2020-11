per Mail teilen

Egal ob an Corona-Teststationen, in Krankenhäusern oder im Pflegebereich - Fachkräfte im Gesundheitswesen werden dringend gesucht. Es gibt aber ein Problem: Die Ausbildung für einen Gesundheitsberuf kann sehr teuer werden, wenn man keinen Ausbildungsplatz an einem Krankenhaus findet.