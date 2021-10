per Mail teilen

Die Lage beim Autobauer Opel in Deutschland bleibt angespannt. Das bereitet auch den Beschäftigten in Kaiserslautern und Rüsselsheim Sorgen. Sie haben am Freitag für eine sichere Zukunft ihrer Werke demonstriert. Anlass war ein bundesweiter Aktionstag der IG Metall zum Industriestandort Deutschland.