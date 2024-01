Demo in Kasel: Für Demokratie und gegen Rechtsextremismus

per Mail teilen

Auch am Sonntag sind wieder tausende Menschen in ganz Deutschland auf die Straße gegangen, um gegen rechts zu protestieren. Auch in der 1.300 Einwohner-Gemeinde Kasel versammelten sich etwa 500 Menschen, um ein Zeichen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus zu setzen. Auslöser für die Demonstration war die Einladung von AfD-Bundestagsabgeordneten zum Bürgerdialog.