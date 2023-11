Bürgerinitiative demonstriert gegen Windkraft im Wildenburger Land

Schutz der Landschaft oder Ausbau der Windkraft? Das ist ein Konflikt, den es auch hier in Rheinland-Pfalz immer wieder gibt. Derzeit zum Beispiel ist das auch im Wildenburger Land, ganz im Norden von Rheinland-Pfalz, der Fall. Naturschutzverbände und Bürger haben am Sonntag gegen Windkraftpläne in Friesenhagen demonstriert. Die Belastung für die Tierwelt in dem Landschaftsschutzgebiet sei zu hoch, so ihr Argument. Zudem seien die Windräder nur rund 600 Meter von den Wohnhäusern entfernt geplant. Darum legten die Windradgegner auch Widerspruch gegen den Bau der sieben Anlagen ein.

Landkreis hält am Bau fest

Der Landkreis Altenkirchen lässt sich indes von dem Widerspruch nicht beeindrucken und hält an dem Bauvorhaben fest. Das teilte der Landkreis dem SWR schriftlich mit. Möglich sei der Bau in dem Landschaftsschutzgebiet wegen der kürzlich beschlossenen Novelle des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes. Die Novelle soll den Windkraftausbau beschleunigen. Ob sich auf der Steeger Höhe in naher Zukunft Windräder drehen werden, ist allerdings noch nicht abschließend geklärt.