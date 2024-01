Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

8:00 Uhr DAK: Krankenstand auch 2023 hoch Der Krankenstand in Deutschland ist im vergangenen Jahr einer Auswertung der Krankenkasse DAK zufolge auf hohem Niveau geblieben. Demnach lag der Krankenstand 2023 wie schon 2022 bei 5,5 Prozent. Das heißt: An jedem Tag des vergangenen Jahres waren von tausend Beschäftigten im Schnitt 55 krankgeschrieben. Beschäftigte fehlten damit 20 Arbeitstage des Jahres im Job. In den Jahren davor lag der Krankenstand nach den DAK-Zahlen bei 4 Prozent. Kassenchef Storm sagte, das aktuelle Ergebnis komme nach mehreren Erkältungswellen nicht überraschend, sei aber trotzdem für die Wirtschaft alarmierend. Über dieses Thema berichtete SWR 1 am 19.1.2024 um 8 Uhr.

7:43 Uhr Zugausfälle zwischen Kaiserslautern und Bad Münster am Stein Eine Info für die Bahnfahrer unter euch. Meine Kollegin Sibille Lozano wollte gerade in Kaiserslautern in den Zug nach Mainz steigen. Tja, sie hat wieder kehrt gemacht und wird aus dem Home-Office arbeiten, da aktuell Züge von Kaiserslautern in Richtung Bad Münster am Stein ausfallen. Im Bahn-Navigator heißt es unter anderem: SWR Sibille Lozano Außerdem müsse auf der Strecke eine Weiche repariert werden. Und ein Ersatzverkehr mit Bussen kann wohl auch nicht angeboten werden, da laut Bahn keine Busse zur Verfügung stehen.

7:23 Uhr History: Der 19. Januar im Jahr... 2023: Der Deutsche Fußball-Bund beruft Rudi Völler zum neuen Direktor der A-Nationalmannschaft. Er soll das Team für die Heim-EM 2024 aus dem Leistungs- und Stimmungstief führen. 2019: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder wird in München auf einem Sonderparteitag mit 87,4 Prozent zum neuen Vorsitzenden der CSU gewählt. Ehrenvorsitzender ist Söders Vorgänger Horst Seehofer. 2014: Der Auto-Club ADAC räumt Manipulationen beim Autopreis "Gelber Engel" ein. Die Zahl der abgegebenen Stimmen bei der Wahl zum Lieblingsauto der Deutschen sei nach oben geschönt worden. 1989: Knapp zehn Monate vor dem Mauerfall weist DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker westliche Forderungen nach einem Abriss der Berliner Mauer zurück: "Die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe noch nicht beseitigt sind."

7:15 Uhr ..und auch in der Region Trier fallen Busverbindungen aus Die Gewerkschaft ver.di hat die Mitarbeiter privater Busbetriebe auch in der Region Trier heute wieder zum Streik aufgerufen. Wie der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) mitteilt, sind die Landkreise Vulkaneifel, Bernkastel- Wittlich und Trier-Saarburg sowie die Moselbahn-Linien in und aus der Stadt Trier betroffen. Es könnten unter anderem Fahrten der Unternehmen Moselbahn, DB Regio Bus Mitte, DB Regio Bus Rhein-Mosel sowie Scherer- Reisen bestreikt werden. Es seien jedoch nicht unbedingt alle Fahrten betroffen, weil nicht alle Fahrer bei ver.di organisiert seien. Wo genau gestreikt wird, kann auf der VRT-Internetseite nachgelesen werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Trier am 19.1.2024 um 6:30 Uhr.

7:09 Uhr Wieder Busausfälle im Norden von RLP Auch heute fallen im nördlichen Rheinland-Pfalz wieder zahlreiche Busverbindungen aus. Hintergrund ist der noch bis zum Abend laufende Streik der Fahrer im privaten Busverkehr. Betroffen vom Ausstand sind Linien- und Schülerbusse. Bei den Koblenzer Verkehrsbetrieben gilt ein Sonderfahrplan. Das Unternehmen Westerwaldbus versucht eigenen Angaben zufolge zumindest den Schülerverkehr aufrecht zu erhalten. Wer also von euch heute im Norden des Landes mit dem Bus unterwegs sein will, sollte sich erst erkundigen, ob der entsprechende Bus auch fährt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Koblenz am 19.1.2024 um 6:30 Uhr.

7:00 Uhr AfD-Landtagsabgeordneter Joachim Paul verliert Immunität Der rheinland-pfälzische Landtag hat die Immunität des Koblenzer AfD-Abgeordneten und Stadtrats Joachim Paul aufgehoben. Ein entsprechender Bericht der Rhein-Zeitung wurde dem SWR aus dem Umfeld des Rechtsausschusses des Landtags bestätigt. SWR-Reporter Constantin Pläcking hat Einzelheiten:

6:52 Uhr Stromausfall im Landkreis Kusel Oje, und das bei diesen eisigen Temperaturen: In der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein (Landkreis Kusel) hatten gestern Abend etliche Haushalte über Stunden keinen Strom. Nach Angaben der VG waren vor allem die Gemeinden Glanbrücken und Offenbach-Hundheim betroffen. Die Feuerwehr richtete sogenannte Wärmeinseln ein, an denen sich die Menschen aufwärmen konnten. Gegen 22 Uhr war der Strom wieder da, warum er ausgefallen ist, ist noch unklar. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern am 19.1.2024 um 6:30 Uhr.

6:45 Uhr Handballer starten mit Sieg in EM-Hauptrunde Was war das für ein spannendes Spiel gestern Abend bei der Handball-Europameisterschaft der Männer. Deutschland schlägt Island in Köln zum Auftakt der Hauptrunde mit 26 zu 24. Die Kolleginnen und Kollegen der Sportschau haben die Zusammenfassung des Spiels für euch: Deutschland besiegt Island bei Handball-EM

6:38 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt In der Münchner Fußball-Arena findet am Nachmittag eine Gedenkfeier des FC Bayern zum Tod von Franz Beckenbauer statt. Der deutsche Rekordmeister hat Freunde und Wegbegleiter aus Sport, Kultur und Politik sowie generell alle Fans eingeladen, sich vom "Kaiser" zu verabschieden. Er war am 7. Januar im Alter von 78 Jahren gestorben. Wir waren vorhin schon mal kurz in Berlin bei der "Grünen Woche", der weltgrößten Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Nach den Bauernprotesten zuletzt wird der Konflikt der Landwirte mit dem Bund um die Agrardiesel-Besteuerung vermutlich auch bei der Messe ein große Rolle spielen. Audio herunterladen (1,1 MB | MP3) In Davos endet die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums. Die Tagung gilt als einer der wichtigsten Treffpunkte für Spitzenpolitiker, Top-Manager und Wissenschaftler.

6:30 Uhr Zuckmayer-Medaille für Matthias Brandt Viele von uns kennen ihn als Kommissar von Meuffels aus dem Polizeiruf, doch Matthias Brandt ist viel mehr. Schauspieler, Schriftsteller und Hörbuchsprecher. Gestern Abend ist er im Mainzer Staatstheater für seine Verdienste um die deutsche Sprache ausgezeichnet worden - mit der Carl-Zuckmayer-Medaille des Landes. Video herunterladen (48,9 MB | MP4)

6:15 Uhr Aktuelle Verkehrslage Schneelandschaft Rheinland-Pfalz. Soweit das Auge reicht, ist es weiß im Land. Was das, gerade nach der eiskalten Nacht, für den Verkehr auf den Straßen heute bedeutet, könnt ihr in unserer Übersicht 👇 sehen: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:07 Uhr Die Wetteraussichten für Freitag und das Wochenende Es ist Freitag und damit ihr gut ins Wochenende starten könnt, werfen wir gemeinsam einen Blick auf den Wetterbericht. Der ist ja besonders spannend nach den etwas verrückten Tagen zuletzt. Video herunterladen (26,3 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig für Rheinland-Pfalz Das Land präsentiert sich ab heute wieder auf der Grünen Woche in Berlin. Landwirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) wird den Landesstand am Abend offiziell eröffnen. Rheinland-Pfalz präsentiert dort mit den "Goldenen Sechs" seine sechs Weinanbaugebiete sowie touristische Angebote rund um den Wein. Vor dem Stadthaus Große Bleiche in Mainz findet pünktlich um 16:11 Uhr die Präsentation der Mainzer Fastnachts-Fahnen statt. Die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz informiert über den Stand aktueller Ausgrabungen in Trier. Vor Beginn des Baus einer neuen Hauptfeuerwache in Trier wurden auf dem Grundstück des ehemaligen Polizeipräsidiums ein römisches Wohnquartier der antiken Metropole Augusta Treverorum entdeckt.