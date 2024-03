Bei der Güter-Verkehrssparte der Bahn, der DB Cargo, fallen seit Jahren hohe Verluste an. Der Vorstand will Teile des Unternehmens in Tochterfirmen auslagern. Allein in der DB Cargo-Zentrale in Mainz stehen deshalb rund 150 Stellen auf der Kippe. Dort hat am Donnerstag der Aufsichtsrat getagt, unter lautstarkem Protest.