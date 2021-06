Die Delta-Variante des Coronavirus macht mittlerweile neun Prozent der nachgewiesenen Infektionen mit Mutanten in Rheinland-Pfalz aus. Wie weit verbreitet die Mutante tatsächlich ist, ist nicht klar.

Vom Coronavirus gibt es seit Pandemiebeginn unzählige Mutationen. Die meisten sind kleine Veränderungen, die das Ansteckungsrisiko kaum beeinflussen. Aktuell verbreiten sich in Europa vier entscheidende Mutanten. Zunächst war es die Alpha-Variante, die sich zunächst in Großbritannien ausgebreitet hat. Die Beta- und Gamma-Varianten aus Südafrika und Brasilien standen ebenfalls für einige Zeit im Fokus. Nun breitet sich die Delta-Variante, die zunächst in Indien auftrat, auch in Europa aus. Und auch Rheinland-Pfalz bleibt davon nicht verschont.

Die Delta-Variante Die Delta-Variante (B.1.617.2) wurde zuerst in Indien nachgewiesen. Sie hat nach ersten Erkenntnissen eine höhere Übertragbarkeit als andere bekannte Varianten. Nach ersten Studien und Experimenten liegt "die Impfstoffwirksamkeit nach vollständiger Impfung geringfügig unterhalb der Wirksamkeit gegenüber B.1.1.7", also Variante Alpha, die zunächst in Großbritannien auftrat. Quelle: Robert Koch-Institut

15 neue Fälle innerhalb weniger Tage

Das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt (LUA) veröffentlichte am 21. Juni, dass in den vergangenen 14 Tagen insgesamt 30 nachgewiesene Corona-Infektionen mit der Delta-Variante (Indische Variante) gemeldet wurden. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 327 Infektionen mit Mutanten nachgewiesen. Damit sind circa neun Prozent aller nachgewiesenen Mutanten der Delta-Variante zuzuordnen.

Auch wenn die Zahl der Infektionen mit der Delta-Variante noch gering ist, verbreitet sie sich. Am 18. Juni hatte das LUA noch mitgeteilt, dass seit dem 15. April insgesamt erst 15 Fälle bekannt seien. Das heißt aber nicht, dass innerhalb weniger Tage 15 neue Fälle hinzugekommen sind, denn die Labore brauchen bis zu zwei Wochen, um die Proben auf Mutanten zu untersuchen.

Fälle vor allem im Kreis Altenkirchen und der Stadt Mainz

Während in den meisten Städten und Kreisen in Rheinland-Pfalz die Alpha-Variante für alle Infektionen mit Mutanten verantwortlich ist, macht in einigen Kreisen die Delta-Variante schon 25 Prozent der nachgewiesenen Infektionen mit Mutanten aus. In Altenkirchen sind von 20 Infektionen 15 der Alpha- und fünf der Delta-Variante zuzuschreiben. In der Landeshauptstadt Mainz sind von 44 sequenzieren Infektionen 29 Alpha- und 15 Delta-Mutanten.

Tatsächliche Verbreitung in Rheinland-Pfalz unklar

Diese Zahlen geben jedoch nur ein ungenaues Bild ab. Denn nicht jede Infektion wird auf eine Mutante analysiert. In den 14 Tagen vor dem 21. Juni wurden in Rheinland-Pfalz rund 2.120 Infektionen gemeldet. Wie viele von ihnen auf Mutationen untersucht wurden, ist nicht bekannt. Auch gibt das LUA an, dass es bisher kein bundes- beziehungsweise landesweit standardisiertes Vorgehen bei der Untersuchung von positiven Proben auf Mutationen gibt.

Experten sind sich sicher, dass sich die Delta-Variante weiter ausbreiten wird. So sagte der Chef des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, in der vergangenen Woche, dass durch die ansteckendere Delta-Variante die Fallzahlen insgesamt wieder ansteigen könnten. Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie mahnt, dass die Ausbreitung der Delta-Variante das Erreichen von Herdenimmunität gefährden könnte. "Delta ist noch ein Stück ansteckender als die derzeit vorherrschende Virusvariante Alpha." Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte, es sei nicht die Frage, ob die Delta-Variante das Infektionsgeschehen in Deutschland dominiere, sondern eher wann.